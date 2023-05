Davon profitiert nur Kickl ...

Der Analyse von Herr Purger (SN, 15. Mai) zur FPÖ und zum Sozialstaat Österreich kann ich nur vollinhaltlich zustimmen. Unseren ehemaligen staatstragenden Parteien aber auch den Grünen und Neos kann man nur empfehlen, endlich zu einer sachlichen und konstruktiven Politik zurück zu finden. Die gegenseitige Miesmacherei der Konzepte und die zum Teil auch primitive persönliche Herabwürdigung nützt nur Kickl und seiner FPÖ.

Unser Sozialwesen wurde in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, auch im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Ländern, von der Politik und den Sozialpartnern bemerkenswert gut entwickelt. Dass im Laufe der Zeit, aufgrund der Entwicklungen, immer wieder Anpassungen und Ergänzungen erforderlich waren und sind liegt in der Natur der Sache, ich denke nur an Alleinerziehende, Berufstätigkeit beider Elternteile und damit zusammenhängende Kinderbetreuung, Alterung der Gesellschaft inklusive Pensionsfinanzierung. Die ständige gegenseitige Herabwürdigung unseres Sozialstaates führt zu Unzufriedenheit der Menschen und viele glauben, der Staat ist für alles zuständig. Eigenverantwortung, wie sie für ältere Generationen meist selbstverständlich war, gerät über weite Strecken in Vergessenheit. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit müssten auch die politischen Parteien den Menschen sagen, kümmert euch zuerst selbst um eure Probleme, erst wenn ihr diese wirklich nicht lösen könnt, wendet euch an den Sozialstaat.

Ich hoffe sehr, dass der Großteil der Bevölkerung rechtzeitig erkennt, welche fatalen Folgen die Wertvorstellung der Kickl-FPÖ hätte, sollte sie in Regierungsverantwortung kommen und welch miese und polemische Opposition Kickl in Wirklichkeit macht. Die Wähler/-innen sollten sich ernsthaft überlegen, was hat die FPÖ in bisherigen Bundesregierungen gebracht hat?





Josef Mayer, 5020 Salzburg