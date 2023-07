Debatte um das Gipfelkreuz

Früher glaubte man, die Götter würden auf den Gipfeln der Berge wohnen, hoch über allem menschlichen Treiben. Heute können uns die Berge einen Eindruck von der Großartigkeit der Schöpfung und damit auch des Schöpfers vermitteln, können uns also zum Nachdenken über uns selbst anregen.

In diesem Sinn möchte ich auch Kreuze im öffentlichen Raum verstehen. Für Europäer ist das Kreuz das Symbol für Religion insgesamt, also ein Ort zum Innehalten, ein Ort, an dem man über den eigentlichen Sinn des Lebens nachdenkt.

Für mich als Pfarrer wäre es natürlich schön, wenn am Ende dieses Denkprozesses das Bekenntnis zu dem stünde, der am Kreuz für uns gestorben, ja vor allem für uns auferstanden ist.



Christian Fuchs, D-91468 Gutenstetten