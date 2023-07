Debatte um die Sommerferien

Fast jeden Sommer kann man darauf warten: die ewige Debatte um die Länge der Sommerferien in Österreich. Und wie das Amen im Gebet erfolgt der Blick nach Deutschland mit seinen sechs Wochen Ferien. Die Frage, die sich für mich jedes Jahr aufdrängt, ist, warum man eigentlich nie andere europäische Länder nennt. Frankreich, Irland, Ungarn, Spanien, Belgien, Schweden, Norwegen, sie alle haben zwischen acht und zehn Wochen frei. Italien und Griechenland sogar bis zu 13 Wochen. Natürlich ist es für viele Familien eine große Herausforderung, diese lange Zeit mit entsprechender Betreuung für Kinder zu überbrücken. Dennoch werden mir viele Eltern und auch Kinder und Jugendliche zustimmen, dass diese neun Wochen Ferien meistens sehr unbeschwert sind. Abgesehen davon, dass gegen Ferienende sehr wohl der Schulstoff ein bisschen wiederholt werden muss, sind die Sommerferien die einzigen Ferien, wo nicht direkt danach jede Menge Schularbeiten und Tests auf Schülerinnen und Schüler zukommen. Ein anderer Aspekt ist, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren in den Sommerferien erste Erfahrungen in der Arbeitswelt in Form eines Ferialjobs sammeln. Ob es bei sechs Wochen Ferien verlockend ist, vier Wochen oder länger zu arbeiten, sei dahingestellt.

Herr Fröschl schreibt (SN, 29. 7.), dass Urlaub bei 40 Grad nicht lustig ist. Dank Klimawandel sind auch bei uns gerade in den Städten die hohen Temperaturen eine starke Belastung für alle. Jetzt sollen also die Schülerinnen und Schüler statt Urlaub oder Ferien in vielerorts schlecht isolierten, überhitzten Schulgebäuden sitzen und sich bei Temperaturen von über 30 Grad Wissen aneignen und pauken. Das Argument, dass ein Urlaub am Mittelmeer im Herbst oder Frühling auch günstiger wäre, hat mich schmunzeln lassen.

Monika Kendler-Geist

5600 St. Johann im Pongau