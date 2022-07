Deckelung der Energiepreise

Die Deckelung des Strompreises steht zur Diskussion. Ja, bitte tut das! Allerdings: Sehr viele von uns haben sich vor Jahren, auch auf das Werben unserer Politiker hin, für eine Erdgasheizung entschieden. Die 30.000 bis 40.000 Euro für einen Umstieg auf ein anderes System haben wir Pensionistinnen und Pensionisten nicht! Werden wir halt in den Räumen, in denen das möglich ist, mit Strom heizen und viele andere werden das auch tun (müssen). Will man das? Gerecht und vernünftig (!) wäre auch eine Deckelung der Gaspreise! Übrigens: Unser Bundeskanzler hat einmal gesagt, man wolle die eklatanten Gewinne aus dem Gasgeschäft an die Verbraucher/-innen zu zurückgeben. Offensichtlich haben ihm dann ein Teil jener Leute, die in Österreich wirklich das Sagen haben, erklärt, warum er das kein zweites Mal sagte …





Erich P. Speck, 8144 Haselsdorf-Tobelbad