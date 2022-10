Deckelung des Strompreises

Seit 1990 weiß man, die Sonne deckt ganzjährig den Strom und Wärmebedarf. Aus dem Positionspapier von 2006: Die Energiewende gelingt nur mit Photovoltaik (PV) auf verbauten Flächen (Dächer, Fassaden,…) mit dezentralen intelligenten Netzen. In diesen liegt die Erzeugung (PV, kleine Gasturbinen mit Biogas, H2 etc. betrieben) Speicherung (Strom und Wärme) und Verteilung. Bei Nutzung der maximalen Fläche, der Abnahmeverpflichtung und bei netzparitätischer Einspeisung ist eine Förderung nicht notwendig. Diese dezentralen Netze sind versorgungssicher (kein Blackout) und garantieren preisgünstig Strom und Wärme. Leider wird dies seit 2006 von den großen Zentralen Erzeugern mittels fragwürdigen UVP's (Gaskraftwerk, 380- KV-Leitung, Wasserkraftwerke, usw.) verhindert. Alle Fehlplanungen wurden über den Strompreis refinanziert. Die Netze stellen ein Monopol dar und sollten daher verstaatlicht werden, um die Energiewende umsetzen zu können. Da die Netze immer noch in den Händen der zentralen Stromerzeuger befinden, verhindern diese die Abnahmeverpflichtung. Die Deregulierung hat 2000 in Kalifornien nicht funktioniert. Folge hohe Strompreise und Blackouts. Auch die danach in Europa eingeführte Börse war vor Manipulation durch die Stromerzeuger nicht geschützt. Da alle Stromkunden den Kraftwerkspark ermöglichten und für die Fehlplanungen nicht verantwortlich sind, wäre es die Pflicht der Verantwortlichen der zentralen Erzeuger gewesen den Strompreis auf das Niveau von 2021 einzufrieren. Damit hätte man die Inflation unter 5 Prozent gehalten. Leider ist auch die zuständige Ministerin überfordert und Rücktrittsreif.



Werner Lackner ARGE Luft Lärm und Energie, 8010 Graz