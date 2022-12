Deckelung des Strompreises

Bund, Länder, Strombosse, etc. sind für die hohen Strompreise verantwortlich. Seit 20 Jahren wird die Energiewende von diesen verhindert. Die Energiewende kann nicht durch Großprojekte von PV-Anlagen auf der Wiese gelöst werden. Die Lösung muss Strom und Wärme (Heizung, Warmwasser) umfassen.

Die Sonneneinstrahlung liefert uns die benötigte Energie (Strom und Wärme) frei Haus. Die Lösung sind dezentrale Netze für Strom und Wärme. Der Anteil erneuerbarer Strom-Produktion beträgt circa 80 Prozent. Das Potenzial der Photovoltaik (PV)-Anlagen bei Nutzung sehr gut geeigneten Dächern und Fassaden deckt die Hälfte des Stromverbrauchs. Der Wärmebedarf kann ganzjährig durch Solarthermie, Erdwärme, Kraft-Wärmekoppelung mit Wärmespeicher bereitgestellt werden. Eine vollsolare Heizung kostet so viel wie eine moderne Ölheizung.

Für die Nutzung von Photovoltaik (PV)-Anlagen benötigt man dezentrale intelligente Netze. Vorteil der Erzeuger ist beim Verbraucher (keine Übertragungsnetzverluste). Ein Ausbau der Netze ist bei intelligenter Steuerung und Speicherung kaum notwendig. Damit kann die Effizienz beim Verbrauch und in der Erzeugung gewährleistet werden. Mehr Anlagenleistung auf dem Dach bewirkt ein Mehr an finanziellen Einsparungen, ein Mehr an eigener Rendite (Aktie der Bewohner), ein Mehr im Sinne eines zusätzlich möglichen Beitrags zum Klimaschutz und zu einem günstigen Strompreis durch eine maximale PV-Anlagendimensionierung. Bei Nutzung der maximalen Fläche, der Abnahmeverpflichtung und bei netzparitätischer Einspeisung ist eine Förderung nicht notwendig. Das Merit-Order-System ist keine Börse, sondern stellt eine Gelddruckmaschine der zentralen Stromkonzerne dar. Die Erhöhung der Preise um mehr als das Doppelte bis zum Fünffachen stellt das Strafdelikt des Wuchers dar und bedarf einer gerichtlichen Verfolgung. Meine Preisdeckelung sieht vor die Fixierung von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs mit 10 cent/kWh. Die restlichen 20 Prozent sind frei vereinbar. Der Konsument kann durch sein Verhalten diese auch einsparen. Da dadurch kaum Zufallsgewinne entstehen, kann der Staat, um die Versorgungssicherheit zu garantieren, etwaige Verluste abfedern. Damit könnte im nächsten Jahr, durch die niedrigen Stromkosten, die Inflation unter 5 Prozent gedrückt werden. Das bei staatlichen Strompreisbremse (1. Dezember 2022) eingesparte Geld könnte für einen Gaspreisdeckel verwendet werden. Bei den Treibstoffpreisen sah mein Vorschlag für berufsbedingte Fahrten eine eigene Zapfsäule mit fixiertem Preis von 1,20 Euro vor. Der Preis für den restlichen Bedarf kann durch den verminderten Verbrauch (Straßen 80/100, Autofreier Tag usw.) geregelt werden. Da in allen Bereichen Verbrauchsminderung die Preise nach unten regelt, sind Gebäudesanierung auf den Null-Energiestandard (seit zehn Jahren preisgünstig möglich) vorzuschreiben. Für Neubauten der Energie Plus Standard dieser ist seit fünf Jahren preisgünstig möglich.



Werner Lackner ARGE Luft Lärm und Energie, 8010 Graz