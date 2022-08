Dekarbonisierung im Altbau

Vielen Dank dafür, dass die SN dieses heiße Thema im Artikel "Raus aus Gas" aufgegriffen hat. Es geht im Kern darum, die Wende zu einer vollständigen Dekarbonisierung, zu "Net-zero carbon emissions" zu bewältigen, leider nunmehr unter starkem Zeitdruck. Die angedachten Schritte im Klimaschutzgesetz lassen aber erkennen, dass dieselben Fehler, welche bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gemacht wurden (Thema: Impfpflicht!), nunmehr wieder gemacht werden. Dabei wird unter Mitarbeit auch von österreichischen Experten an Prinzipien in einem sehr breit angelegten Prozess unter der International Standardization Organisation (ISO) gearbeitet, wie man diesen Prozess der Dekarbonisierung gestalten sollte. Das endgültige Ergebnis wird im November 2022 vorliegen. Es ist zu befürchten, dass wieder zahlreiche verantwortliche Minister das Handtuch werfen werden unter dem politischen Druck jener, welche sich solch einschneidende Maßnahmen nicht einfach "von oben" vorschreiben lassen wollen bzw. sich nicht bevormunden lassen wollen bezüglich der Wahl der Heizung. Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass es neben Fernwärme und Wärmepumpe auch andere nahezu klimaneutrale Lösungen gibt wie Pelletsheizung oder schlicht elektrische Beheizung (Elektroboiler für Warmwasser und Elektro-Speicherheizung oder auch Elektrothermen), die keine einschneidenden Umbauten im Althausbestand erfordern. Und wie eine solche verfehlte Politik aussieht, kann man derzeit in Deutschland am Beispiel der Wiederinbetriebnahme von Anlagen zur Stromerzeugung sehen. Die Kandidaten zur anstehenden Bundespräsidentenwahl in Österreich sind ein Indiz dafür, dass es genügend Akteure geben wird, die nur darauf warten von den politischen Fehlern der Regierenden zu profitieren. Daher: keine Vorschreibung der Technologie welche im Altbau zum Einsatz kommen soll durch den Gesetzgeber! Der Markt sollte letztlich entscheiden, welche Technologien sich durchsetzen werden. Und neben der Kostenfrage sollte auch der Versorgungssicherheit ein hoher Stellenwert unterlegt werden. Woher soll z.B. der im Artikel angesprochene Wasserstoff kommen? Aus jetziger Sicht aus Chile, Australien oder der Golfregion - dort wird von der Industrie (Siemens etc. im Milliardenmaßstab investiert).





Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien