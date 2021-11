Dem Herrn Minister ins Stammbuch geschrieben

Die Salzburger Bildungslandesrätin Gutschi ortet Handlungsbedarf bei der Lehrerausbildung, weil derzeit im Pflichtschulbereich 44(!) Stellen offen sind (SN vom 30. 10.). Sie fordert eine Verkürzung der Volksschullehrerausbildung von fünf auf zumindest vier Jahre. So weit, so gut.

Was sagt unser Minister dazu? "Eine gute Ausbildung ist eine lange Ausbildung." Unglaublich! Wie kann man nur so einen Unsinn von sich geben? Eine lange Ausbildung per se, ist noch lange keine gute Ausbildung. Vielleicht sollte er sich einmal bei den Studenten auf der PH erkundigen, was diese an theoretischem Leerlauf über sich ergehen lassen müssen!

Die Qualität einer Ausbildung hängt von den Inhalten und nicht von der Länge ab. Das sagt einem eigentlich der Hausverstand. Da braucht es keine Evaluierung durch einen sogenannten "Qualitätssicherungsrat" (bei der Bezeichnung alleine wird mir schon schlecht). Qualitative Ausbildung müsste viel mehr praxisorientiert stattfinden. Doch die Zeit für Studierende in der Praxis, in einer Schulklasse, wurde im Zuge der Ausbildungsverlängerung gekürzt!

Ich glaube unser Minister wäre gut beraten mehr auf die eigentlichen Bildungsexperten zu hören. Das sind nämlich seine Lehrer, die tagtäglich in der Klasse stehen. Das sind die einzigen, wirklichen und wahren Experten für Bildung! Aus meiner Erfahrung als Volksschullehrer kann ich sagen, dass man das was einen guten Lehrer ausmacht (Empathie, Menschenkenntnis, Gspür für Eltern und Kinder, Humor, Spontaneität, Kinder einfach gern haben, Achtung und Verständnis vor bzw. für schwierige Lebensumstände,…etc) auf keiner Hochschule oder sonst wo lernen kann. Alles andere ist ein Handwerk, das sich in ein, zwei Jahren lernen lässt - wenn man will. Es ist traurig, aber bezeichnend, dass unser oberster Chef so weit weg von der Realität an den Schulen ist, und dass er anscheinend nicht weiß, was eine qualitative Ausbildung ausmacht! Mit dieser Einstellung: "Wenn's lang dauert, dann ist es sicher gut" wird er den Lehrermangel nicht beheben können.



Martin Dietmann jun., 5303 Thalgau