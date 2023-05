Dem Projekt Rehrlplatz fehlt etwas Farbe

Ein erster Blick lässt an Häuser auf griechischen Inseln denken: weiße Schachteln mit dunklen Fensteröffnungen. Nur "passen" die in Größe und Anordnung zur Fassade, während am Rehrlplatz einige so groß ausgefallen sind, dass sie an Garagentore erinnern.

Nein, zum befürchteten "Betonklotz" - à la Wiener Flaktürme - ist es nicht gekommen, eher zu aneinandergefügten (Riesen-)Legosteinen. Wer auch immer für die weiß gefärbelten Fassaden verantwortlich ist - ein bisserl Farbe, nicht unbedingt so intensiv wie beim Quartier Riedenburg, sondern altstadtgerecht bleich/gebrochen, hätte mir besser gefallen.

Helmut Hintner, 5020 Salzburg