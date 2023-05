Wenn man überlegt, dass in Österreich circa 7,3 Millionen Fahrzeuge angemeldet sind und diese alle auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden, entgehen dem Staat jährlich Milliarden an Steuern durch die entfallende motorbezogene Steuer.

Gar nicht zu reden von den in meinen Augen "ungerechten" Förderungen bei Umstellung auf ein Elektrofahrzeuge. Hier kann man nur sagen: Wir haben's ja!







Waldemar Widl, 5421 Adnet