Dem Stachelstecken gewidmet

Jäger und Almbauern waren und sind sehr oft noch heute ohne feste, lange und spitze, nicht gegen Tiere, sondern gegen Abrutschen gerichtete, Bergstecken undenkbar. Hinter den diesbezüglichen Leserbrief von Karl Pirker vom 24. 7. stelle ich mich hundertprozentig.

Dreißig Jahre lang war ich Naturschutzbeauftragte des Landes Salzburg, größtenteils im Pongau. Oft schöne aber auch beschwerliche, weil weglose, Begehungen in steilen Bergwäldern und auf Almen haben mir meine festen Haselstecken erleichtert, nicht selten auch gut abgesichert. Nie hatte ich, mit so einem guten Stück in der Hand, Probleme mit Almvieh. Niemals aber auch musste ich drohend oder gar schlagend vom Stecken Gebrauch machen. Das Almvieh kennt sich auch so aus!

Sicherheitsgefühl könnten vielleicht solche Stecken samt Einführung in ihre richtige Benützung unseren almtouristischen Gästen bieten.



Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen