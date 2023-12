Demokratie ist mühsam, aber wertvoll

Demokratie ist mühsam, ist langsam, und sie ist es wert, sich Zeit zu nehmen und anderen zu zuhören.

Aber der Reihe nach: Mit Freude habe ich den Brief von Mag. Lentner gelesen (SN vom 25. 11.) und ebenso die Antwort von Herrn Steidl darauf (SN vom 4. 12.).

Ersterer erklärt sich voll berechtigten Stolz und Dankbarkeit dafür, dass er in einer Wirtschaftswunderzeit aufwachsen und arbeiten konnte, dazu bereit einen Solidarbeitstag für das Wohlergehen seiner Kinder und Enkelkinder zu leisten.

Ich bin circa fünf Jahre später geboren, stehe noch im Erwerbsleben, sehe das mit dem Solidarbeitrag ganz ähnlich. Der typisch österreichische Reflex nach mehr, mehr, mehr für die eigene Gruppe scheint mir in Zeiten wie diesen nicht mehr zeitgemäß.

Herr Steidl pflichtet Herrn Lentner bei ... Generation Glückskinder ... stellt aber fest, dass ein Schatten auf das Glück fällt: Diese Generation trägt die Hauptverantwortung für den (seit mehr als 50 Jahren vorausgesagten) Klimawandel.

Und er fordert Nachsicht, um nicht zu sagen Unterstützung, für die kommende, junge Generation und ihrem Bestreben das Steuer, vielleicht doch noch herum zu reißen. Und damit bin ich bei meinem Lob für die Leserbrief-Ecke der SN:

Im nächsten Beitrag von Herrn Waldner (SN vom 4. 12.) wird die Forderung nach hartem Durchgreifen gegen Klimaaktivisten der "letzten Generation" erhoben.

Zuhören und abwägen, verschiedene Meinungen darstellen, und sich nicht in eine Blase verkriechen, in der immer nur das gleiche verstärkt wird ... Nur so kann eine gedeihliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und des Staates vor sich gehen.

Auch wenn's noch so mühsam ist, bleiben Sie Ihrer Linie des Qualitätsjournalismus treu.



Dipl. Ing. Josef Holzner, 5121 Tarsdorf