Die protokollarisch vierthöchste Person im Staate Österreich will die Republik verkaufen und wird naturgemäß nicht in den Landtag gewählt. Die Wiener wussten dies und haben dieses Votum abgegeben. Gott sei Dank, der Bevölkerung und den Steuerzahler ist einiges erspart geblieben. Ein leidiges Thema in dieser Republik wird wohl zu Grabe getragen. Es lebe die Demokratie.

Hans Langreiter, 5761 Maria Alm