Demokratie "Herrschaft des Volkes?"

Die Ausführungen zum Thema "Sind wir noch frei" (SN-Wochenend-Beilage, 28. Mai) sind voller Aussagekraft und werfen viele Fragen auf, wobei mir die Aussage des zweiten Präsidenten der USA John Adams von 1814 ins Gedächtnis kommt, der da meint: "Die Demokratie lebt nicht lange". Sie verbraucht sich, sie ermüdet und am Ende stellt sie ihren Betrieb ein. Es gibt keine Demokratie, die nicht im Selbstmord geendet hat. Ich halte dem entgegen, die Demokratie ist die schwierigste Staatsform und wird immer eine Baustelle sein. Die größte Gefahr kommt vom Populismus, wer hat das Sagen in den Parteien - deren Strippenzieher und den Großkonzernen.

Demokratie heißt, das Volk ist durch die Abgeordneten vertreten, nur bei all dem Geschehen, gewinnt man den Eindruck, das ist nicht das Volk, das sind nur Parteienvertreter, die um die Macht kämpfen. Demokratie ist dazu da, um Missstände zu bekämpfen. Die politische Ordnung muss funktionieren, Bund - Länder - Kommunen. Wir erleben eine zunehmende Missbilligung der politischen Klassen durch die Bevölkerung, wohlwissend "wer die Wahl hat, hat die Qual".

Lob für die Ausführungen zum Wochenende.





Helmut Auer, 5071 Wals