Demokratie - passt unser Wahlverhalten damit zusammen?

Persönlich frage ich mich schon längere Zeit wohin wir uns - mit uns meine ich alle Wählerinnen und Wähler -hin entwickeln (wollen). Die beiden Wahlen in OÖ und in Deutschland verstärken nur der Eindruck, dass wir dies selber nicht wissen (wollen).

Das angeführte "Wollen" bezieht sich auf unser Wahlverhalten an den alle paar Jahre anstehenden wichtigsten Tagen der Demokratie. Mindestens ¼ ja manchmal sogar über 1/3, nützen das so hart erkämpfte Grundrecht überhaupt nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer, denn nicht vom seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist wohl die schlechteste aller Alternativen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass auch alle Nichtwähler ganz bestimmt irgendwann etwas vom Staat, der Politik möchten, brauchen (wollen). Die restlichen, sagen wir ca. 70%, wählen alle möglichen Parteien. Vor allem aber wählen sie die Parteien, die Ihnen "kurzfristig" persönlich am meisten versprechen (die CDU/ÖVP den Reichen, den Wirtschaftstreibenden und den Landwirten, die SPD/SPÖ den Armen, den Arbeitern und den Pensionisten, die AFD/FPÖ den Ausländerfeinden und den Verschwörern, die FDP/NEOS den Turbokapitalisten, die GRÜNEN den Frauen und Aktivisten, …). So deckt jede Partei sein Klientel ab und hofft irgendwie damit durchzukommen. Traurig ist, dass auch alle Wählerinnen und Wähler, gleich wie die Parteien denken - nur zu deren Vorteil bzw. in deren eigenem Interesse. Eigentlich sollte es uns allen aber doch um das Gesamte gehen, oder? Wie schaut unsere Zukunft aus, wohin entwickeln wir uns? Um nochmalig auf meinen Anfangssatz zurückzukommen.

Stimmt es uns nicht nachdenklich, dass in Zeiten einer Klimakrise - dieses Thema ist wohl allgegenwärtig - bei einer Wahl in Deutschland (von OÖ spreche ich gar nicht mehr) keine 10% (ich beziehe bei dieser Berechnung die Nichtwähler mit ein) die GRÜNEN wählen? Nicht einmal jedem 10ten ist das augenscheinlich wichtig! Warum? Weil kurzfristig persönlich kein Nutzen dabei herausschaut. Dafür wählen aber im Gegenzug mehr als 5% die MFG. Ganz ehrlich liebe Wählerinnen und Wähler, die Politik ist so gut oder so schlecht, wie diese vom Volk gewählt wird.

Renè Kuel, 5163 Mattsee