Das Wahlergebnis ist auch das Abbild des Wählerwillens. In Salzburg will nun die stärkste Partei (ÖVP) mit der zweitstärksten Partei (FPÖ) eine Koalition bilden. Eine klare Erfüllung des Wählerwillens. Nun hat sich eine aus meiner Sicht demokratiefeindliche Clique zusammengerottet und macht Stimmung gegen die beabsichtigte Koalition. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf.

Günther Wieser, 6911 Lochau