Sehr geehrter Herr Müller!

Ihren Artikel über Demokratie und Gerechtigkeit in den SN vom 22. Oktober finde ich sehr gut. Krasse Ungerechtigkeit hat ihre Ursachen. Sie führen richtigerweise auch das spekulative Treiben an den Finanzmärkten an, das nicht nur zu Finanzkrisen führen kann, sondern eine der Gefahren für Demokratie ist. Wenn die Macht des Geldes eine so große Rolle spielt, dann entsteht Timokratie (Gelddiktatur). Politiker werden gekauft, demokratische Prozesse unterlaufen und Parlamente manipuliert. Auch in einigen westeuropäischen Staaten ist das spürbar, wenn Präsidenten zu viel Macht eingeräumt wird und sie selbstherrlich regieren können.

Umso bedauerlicher ist es, wenn sich die SN wie die ÖVP immer wieder gegen vermögensbezogene Steuern ausspricht. Das wäre eine Korrektur der Finanzströme, die noch dazu konjukturneutral ist. Wenn demokratische Prozesse aber so schleppend und unsachlich daher stolpern, dann ist das Wasser auf die Mühlen autoritärer Persönlichkeiten. Der Ruf nach dem starken Mann erschallt.

Josef Schilcher, 5161 Elixhausen