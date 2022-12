Die aktuellen Daten über die Demokratieverdrossenheit und den vielfachen Wunsch nach einem "starken Mann" haben meiner Meinung nach folgende Hauptursache:

Welche Partei auch immer einen objektiv guten Lösungsvorschlag für ein Problem hat, er wird von der jeweils anderen Partei schlecht geredet, nur um sich selbst dadurch - vermeintlich - in ein besseres Licht zu rücken.

So ist es Usus, dass auch noch so gute Lösungsvorschläge bis in die "Unendlichkeit"

diskutiert (Beispielsweise Korruptionsbekämpfung oder Transparenzgesetz) und - falls sie überhaupt im Parlament beschlossen werden - dann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert sind, sodass sie nicht mehr effizient sind.

Im schlimmsten Fall - und der tritt auch oft genug ein - kommt es zu gar keiner Lösung und das Problem wird vor sich hergschoben und für die nächste Regierung "aufgehoben"(siehe Reform des Arbeitslosengeldes).







MMag. Peter Mach, Braunau am Inn