Demonstrationen versus Gesundheit

Mit großem Interesse habe ich den Artikel "Gesundheit ist wichtiger als Demonstrationen" von Alexander Purger in den "Salzburger Nachrichten" vom 1. Februar gelesen. Ich stimme vollinhaltlich zu. Möglich, dass im Verlauf der Pandemie da und dort seitens der Verantwortlichen Fehler gemacht wurden. Schließlich gab es ja keinerlei Erfahrung mit dieser neuen Situation.

Wenn die Kritiker das heute an den Pranger stellen, frage ich sie, warum sie nicht von Anfang an bessere Alternativen zur Debatte gestellt haben. Ganz einfach, sie wussten es noch weniger, was zu tun sei. Was mir aber zutiefst Sorge bereitet, ist das Verhalten der Menschen bei den Demos. Jeder normal denkende Mensch hält sich überwiegend in seinen vier Wänden auf und vermisst die Begegnung mit Freunden und Bekannten. Wenn er diese schützende Umgebung verlassen muss, setzt er eine Maske auf und hält möglichst großen Abstand zu anderen Menschen.

Ganz anders die Demonstranten. In erster Linie gefährden sie damit natürlich ihre Mitdemonstranten, in zweiter Linie uns alle, weil das Virus durch diese Menschen an alle übertragen werden kann, die mit einem infizierten Demoteilnehmer Kontakt bekommen. Mich würde auch interessieren, was diese Menschen empfinden, wenn sie wegen einer Infektion ins Krankenhaus müssen. Wie gehen sie künftig mit den angeordneten Sicherheitsmaßnahmen um? Am meisten ärgern mich aber Politiker wie Herbert Kickl, die diese Demonstrationen fördern. Es wird doch hoffentlich eine Möglichkeit geben, diesen verantwortungslosen Menschen das Handwerk zu legen.







Hans Gastberger, 5301 Eugendorf