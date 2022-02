Seit Monaten gibt es fast täglich, aber zumindest wöchentlich Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen. Was ist aber mit einer viel realistischeren Gefahr eines Krieges in Europa, von Wien so weit entfernt wie Vorarlberg? Kratzt das hier niemand? Wo sind die NGOs, die europaweit zu Friedensdemonstrationen aufrufen? Europäer, wacht auf.

Albert Pongratz, 1160 Wien