Was so alles geht in Salzburg! Christkindlmarkt mit 5000 Besuchern gleichzeitig. Na Mahlzeit, Punsch, Glühwein, in Trauben stehende Besucher, die sich zu prosten. Welche Herausforderung! Das ganze geschieht im Bundesland mit der höchsten Inzidenz-Zahl von SARS-CoV2 Fällen. Ich kenne jetzt nicht die genauen Sicherheitsbedingungen, aber ich glaube nicht, dass ich da hin gehen möchte!







Franz Unterholzner sen., 5020 Salzburg