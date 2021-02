Den Druck von den Schülern nehmen

Als Psychologin und Pädagogin möchte ich mich klar gegen den Begriff der "Lost Generation" aussprechen. Vielmehr möchte ich zum Nachdenken anregen, ob nicht in Zeiten einer Pandemie das Bildungsministerium die teils veralteten Lehrpläne so entrümpeln könnte, dass sowohl die Bildungsdirektionen als auch im Besonderen die Lehrerschaft ihren Druck so minimieren können, damit diese wiederum die Schüler/-innen, die derzeit Hervorragendes leisten, entlasten können.

Angst und daraus resultierende Schlaflosigkeit unter den Schülern/-innen darf es nicht geben. Viel wichtiger erscheint in dieser Zeit, in Kommunikation zu treten. Mit den Schülern/-innen und unter der Lehrerschaft. Nehmen Sie sich Zeit, hören Sie ihnen zu, ermuntern Sie die Schüler/-innen, mindestens ein Mal am Tag bei Tageslicht hinauszugehen. Ich nehme unzählige Stärken, entwickelte Fähigkeiten und Kompetenzen bei den Schülern/-innen wahr und traue mich zu sagen, dass diese sie für ihr späteres Leben in der Arbeitswelt, auf Universitäten, auf FH gut vorbereiten. Mein Appell an die Lehrer/-innen: Sprechen Sie mit Ihren Kollegen/-innen, überlegen Sie, welches Fach ist wirklich nötig und worauf kann man in Zeiten einer Pandemie verzichten.



Mag. Maria Müller, 5026 Salzburg