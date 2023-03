Den elementaren Bereich stärken

Frau Leimüller, Ihr Artikel zum Problem der Schüler und Schülerinnen, welche sie als Zukunft des Arbeitsmarktes bezeichnen, greift für mich zu kurz (SN, 16. 3.). Bereits die Fremdunterbringung der Kleinsten und Jüngsten muss meiner Meinung nach verändert werden. Die Phase, in welcher Menschen geprägt werden, beginnt wir vor dem Schuleintritt. Dort, wo es noch keine leistungsbezogene Wertung gibt, wird eine gute psychische Verfassung grundgelegt. Und diese macht den Unterschied für die Lehrenden. Ihr Ansatz greift für mich zu kurz. Es ist bereits zu spät, im Volksschulalter soziale und psychische Kompetenzen zu stützen. Sie müssten bereits entwickelt vorhanden sein. Hören Sie sich im elementaren Bereich um. Dort gilt es Geld in die Hand zu nehmen. Es wird sich keine Perlenkette fädeln lassen, wenn am Beginn des Fadens ein Knopf ist.

Und dass die politischen Fehler und zögerlichen Halbentscheidungen für Betreuung, Bildung und Stärkung unserer Jüngsten die Basis zerstören, auf welchem unser Arbeitsmarkt angewiesen ist ... Da gebe ich Ihnen recht.





Astrid Konzett, 1210 Wien