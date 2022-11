Den Glauben ganz eingehen

In Bruckmosers Artikel heißt es weiter: "Der Glaube an Gott steht auf dünnem Eis." und "Glaube und Zweifel sind Geschwister." Da liegt der Hund begraben. Der Glaube gibt Halt. Man darf dabei den Glauben aber nicht halbherzig (als Zweifler) eingehen, sondern muss ihn ganz eingehen. Ich muss auch das Leiden bis ans Kreuz einplanen. Wer diesen Weg bis ans Kreuz nicht gehen will, steigt ohnehin sofort aus und lässt diesen Glauben sein. Fühlt man sich in Gottes Hand, dann wird man von ihm dorthin geführt, wo man seine Talente hat. Talente, die von Gott gegeben wurden. Ich gehe so weit: Nur wenn man seine Talente leben kann, spürt man letztlich auch das Glück. Glück, das jeder anstrebt. Gott, als der, der den Menschen geschaffen hat, kann gar nicht anders, als sein Geschöpf zum Glück zu führen. Jede Mutter will das für ihr Kind, noch viel mehr will es sein alles umfassender Schöpfer.





Mag. Max Luger, 5020 Salzburg