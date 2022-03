Den Gürtel endlich enger schnallen

Es ist beschämend, wie das offizielle Österreich mit den Sanktionen gegen Putin umgeht. Heuchlerischer geht es nicht mehr, wenn der Bundeskanzler großspurig verkündet alle Sanktionen mitzutragen, aber gegen das Öl- und Gasembargo ist, das de facto alle beschlossenen Sanktionen wieder obsolet macht, und tausende Todesopfer werden in Kauf genommen. Dann Herr Sobotka, der den ukrainischen Präsidenten im Parlament nur reden lässt, wenn alle Parteien zustimmen, im vollen Bewusstsein, dass die russenfreundliche Partei FPÖ dem nie zustimmt. Ein de facto Nein vom Nationalratspräsidenten zu so einer Rede. Geht's noch? Es ist Krieg in Europa, und da braucht es mutige und charakterfeste Politiker/-innen. Dann müssen wir den Gürtel halt eben eine Zeitlang enger schnallen und in der Wohnung einen Pullover mehr anziehen, das unserer Gesellschaft sicher nicht schaden würde. Es kann doch nicht sein, dass Menschenwürde, Nächstenliebe, Klimaschutz, Tierschutz immer der Wirtschaft und dem Mammon untergeordnet werden.

Peter Denifl, 5020 Salzburg