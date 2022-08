Den Kontakt zu jungen Menschen verloren

Den Artikel "Hochschulwochen übertrumpfen Jungfrauenweihe" (SN, 8. 8.) möchten wir voll und dick unterschreiben. In der Kirche ändert sich zwar trotzdem nichts, eine journalistische Information ist sehr wichtig. Wir erinnern uns wieder an den Satz, den Außenminister Genscher Anfang der 90er-Jahre, angesprochen auf die Kirche, im Fernsehen sagte: "Die können in Rom machen, was sie wollen, ich lasse mir den Glauben nicht nehmen"! Dieser Satz ist aktueller als je zuvor, wir können und sollen uns danach richten. Auf die noch aktiven Priester müssen wir gut schauen, nur sie helfen uns den Glauben in uns zu stärken und zu festigen. Die Amtskirche wird sich auf die Vermögensverwaltung zurückziehen, den Kontakt zu den Menschen, besonders zu den jungen, hat sie verloren! Dass unser Erzbischof zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz gewählt wurde, ist auch ein Beweis, dass keine Veränderungen angesprochen werden sollen.

Elfriede und Sebastian Griessner, 5101 Bergheim