Den Nahostkonflikt verstehen

Der israelische Autor Roy Chen möchte, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat kriegen. Das ist das, wogegen sich die Hardliner in Israel hartnäckig wehren. Darum ist der Fleckerlteppich , bestehend aus den verstreuten Siedlungen in Palästina entstanden. Ob das aus Platznot in Israel, oder wegen der Hardliner auf beiden Seiten geschieht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich sehe keinen Grund, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat nicht erhalten sollen. Aber vielleicht kann mich jemand aufklären.



Reinhard Steindl, 5164 Seeham