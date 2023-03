Den Rechtspopulisten keine Macht geben

Das Parabelstück "Der aufhaltsame Aufstieg von Arturio Ui" (Adolf Hitler) von Berthold Brecht endet mit dem zeitlosen Satz: "Der Schoß ist fruchtbar noch aus dem das kroch" und meint die Gefahr des Rechtsextremen, Fremdenfeindlichen.

Wenn jetzt Frau Mikl-Leitner aus reinem Machtinteresse eine Koalition mit Rechtspopulisten (siehe Mauthausen Komitee Broschüre "Lauter Einzelfälle? Die FPÖ und der Rechtsextremismus") eingeht und einen Fremdenfeind zum zweiten Landtagspräsidenten macht, ist das unerhört. Zu jedem Gedenktag für die Opfer des Faschismus und Holocaust müssten die ÖVP-Granden Niederösterreichs ausgeschlossen werden.

Die ÖVP macht den Rechtsextremismus gesellschaftsfähig und hat keine Berührungsängste. Verbal wird zwar immer "auf das schärfste verurteilt", realpolitisch schaut es anders aus.

Landtagswahlen in Salzburg. Hier gibt es keine Abgrenzung der Rechtspartei gegen Fremdenfeindlichkeit und Nationalchauvinismus. Frau Svazek, die rudimentär Politik studiert hat und eine Ahnung der Salzburger Geschichte unter dem Nazi-Regime haben sollte, ist geschichtsblind und Frau Mikl-Leitner schlägt gerade den Opfern des Holocausts ins Gesicht.

Salzburger Wähler/-innen geben ihre Stimme ab, bilden die Meinung der Bevölkerung ab. Meine Bitte an die Salzburger Politik dieses "Wehret den Anfängen" ernster zu nehmen, weil sich viele Politiker schon lange auf einem düsteren, bedenklichem Weg befinden, Rechtspopulisten, die man ohne Klagsandrohung nicht als das bezeichnen kann, was sie sind, in Regierungen zu helfen. Salzburg sollte sich abgrenzen. Rechtspopulisten sind in Salzburg wählbar, aber politische Macht wäre fatal.

Ich bin sehr besorgt.



Michael Schmeikal, 5084 Großgmain