Den Sparzinsen geht es nicht gut

Zum Artikel "Die Rettung der Sparzinsen" (SN, 25. August). Das ist eine weitgehend zutreffende Darstellung der in Österreich einerseits üblichen und andrerseits vernachlässigten Anlageformen und des unsachgemäßen Umgangs der Politik mit dem Zinsenthema.

Natürlich könnte man dabei noch deutlicher hinterfragen, warum die EZB die in ihren Statuten vorgegebene Zielsetzung der Geldwertsicherung seit der Euroeinführung Schritt für Schritt sträflich vernachlässigte.

Ein stabiler Wert der angesparten Guthaben wäre ja schon ein wesentlicher Schritt in die vom Bürger und Sparer gewünschte Richtung. Aber klarerweise ist es darüber hinaus sinnvoll, andere Anlageformen als das Sparbuch in Betracht zu ziehen, wenn man Zeit hat - und auch über genügend eigene Kenntnis, oder gute Berater verfügt. Dass solche offenbar doch nicht in übergroßer Zahl unbeschränkt verfügbar sind, wird wohl auch der Grund dafür sein, warum mir meine Versicherung, bei der mein Arbeitgeber seinerzeit für mich eine Zusatzpension einrichtete, jährlich mitteilt, dass sie leider die monatlichen Pensionszahlungen an mich wegen negativer Veranlagungsergebnisse wieder kürzen muss. Den Namen der Anstalt verschweige ich hier diskret, damit ich mich nicht dem Risiko eines etwaigen Vorwurfs der Rufschädigung aussetze.







Friedrich Wiesinger, 4822 Bad Goisern