Den Tauernweg händisch sanieren

Als Bergwanderer und Kenner sowie Benutzer vieler alpiner Steige gilt meine besondere Begeisterung und Wertschätzung dem historischen Tauernweg durch das Windbachtal auf dem Krimmler Tauern.

Die Ausformung mittels Steinpflasterung aus unbehauenen Natursteinen in etwa Faust- bis Kopfgröße und die Trassenführung sind vergleichbar mit der seinerzeitigen Kopfsteinpflasterung und Trassenführung der Wallack'schen Großglockner Hochalpenstraße in abgeminderter Form eines historischen Säumerwegs.

Die Wegränder sind geländeausgleichend mittels Natursteinmauerwerk in größerer Steinausformung begrenzt. Die mittlere Wegsteigung beträgt vom Talschluss des Windbachtals bis zum Krimmler Tauern 16 Prozent, dies ist ausgerichtet auf die natürliche Steigungshöhe eines menschlichen Schrittes. Die historische Weglänge mit etwa 6,5 Kilometern Länge ist auch für den Nationalpark Hohe Tauern sowohl in der Außen- als auch in der Kernzone ein höchst schützenswertes und wertvolles Kulturgut.

Die von der Alpenvereinssektion Warnsdorf-Krimml in Angriff genommene Wegarbeit mit der Zielsetzung einer Generalsanierung unter Zuhilfenahme eines schweren Schreitbaggers war zwar gut gemeint, ist aber in dieser Ausführungsart für den historischen Wegebestand nur schwer wiederbringlich schädlich und daher zum Scheitern verurteilt.

Als Ausführender zahlreicher denkmalgeschützter Sanierungsarbeiten weiß ich um die aufwendige und oft mühselige Rekonstruktion eines zerstörten historischen Zustands bestens Bescheid.

Für die Alpenvereinssektion soll dieser verordnete Baustopp kein Grund für eine Totalresignation sein, sondern vielmehr ein Ansporn für eine echte gezielte Erhaltungssanierung mit der Absicht der unbedingten Schonung und Erhaltung der historischen Substanz.

Eine solide Erhaltungssanierung könnte in händischer Arbeit ohne große Formalitäten und Behördenverfahren rasch und jederzeit in Angriff genommen werden - mit dem Erfolgserlebnis, dass alles so verbleibt, wie es schützenswert ist.

Zusammen mit dem Nationalpark könnte man dann stolz auf einen der ersten denkmalgeschützten alpinen Steige sein.

Vor diesem Hintergrund wären die erforderlichen Mittel mit Sicherheit aufzutreiben.



Anton Steger, 5723 Uttendorf