Den Vorfreudemuskel auf Sommer trainieren

Die Erinnerung kriecht aus meinem Unterbewusstsein, so lange her, der Anatomieunterricht, sie klopft an mein Bewusstes (Freud hätte ich damit auch reaktiviert), ich denke, zu wissen, der menschliche Körper besteht aus ca. 600 bis 700 Muskeln.

Und einer ist es, dem ich diese Zeilen nun widmen will: dem Vorfreudemuskel.

Er ist einer der willkürlichen Gesellen. Zur Erinnerung: diese Art der Muskeln kann man trainieren - bestes Beispiel ist unser steirischer Export ins warme Kalifornien. Der knackige Kerl strotzt(e) nur so vor willkürlichen Muskeln. Und wenn der das kann, dann können wir das auch! Der Vorfreudemuskel kann überall und ohne teures Equipment trainiert werden, also keine geografischen oder finanziellen Ausreden! Weiterer Vorteil: Alleine oder in der Gruppe, abends wie morgens, nackt oder im professionellen Sportoutfit, selbst in körperlich aktuell noch vom Winter gespeister Fettschürze: der Vorfreudemuskel sehnt sich nach Betätigung, und so bietet er sich bereitwillig auch den größten Fitnessmuffeln an!

Also, beginnen wir mit einer (leichten) Einstiegsübung. Wir denken (und damit trainieren wir gleich noch einen, nicht unwesentlichen Muskel mit, den man leider in der Hitze des Gefechtes zu oft vergisst) an etwas, auf das wir uns freuen, etwas Zukünftiges. Das kann individuell verschieden sein, aber hier, zur Motivation, einige Beispiele: seichtes, plätscherndes Wasser… leise klatschende Wellen… körniger warmer Sand… morgendliches Schwimmen im spiegelglatten Meer… frische Oliven… köstlicher Wein… gemütliches Beisammensein… anregende Gespräche mit Fremden… weite Blicke… schimmernde Sonnenuntergänge… Spürt ihr das Wachsen des Muskels? Ich sag's euch, bald!

I'll be weg!

Elisabeth Kofler-Weichselbraun, 5602 Wagrain