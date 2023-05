Den Wählerwillen berücksichtigen

Es entstehen immer wieder Regierungen aus der stimmenstärksten Partei (die auch ein Verlierer sein kann) und Verlierern. Da werden dann stimmenschwache Parteien nach vorne gehievt und dürfen den Ton angeben, obwohl dies vom Volk gar nicht gewünscht ist. Richtig wäre es, dem Wählerwillen zu gehorchen. Die stimmenstärksten Parteien - ganz gleich welcher Couleur - sollen die Regierung bilden.

Wieder Verlierer in das Regierungsboot zu holen ist politischer Selbstmord! Denkt daran, was das Volk gewählt hat.

Im letzten Falle wäre die ÖVP gut beraten, nicht mit Wahlverlierern eine Regierung zu bilden, sondern mit Wahlgewinnern. Denn da hat man auch die Bevölkerung hinter sich, die so gewählt hat. Immerhin ist die regierungsbildende Partei in Salzburg selbst eine Wahlverliererin. Da kann man nichts schönreden. Wieso verlieren die Altparteien? Weil sie zu sehr auf die parteiischen Minderheiten achten - und nicht auf das Volk, von dem aber angeblich das Recht ausgeht.

Alois Litzlbauer, 4924 Waldzell