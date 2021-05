Denkfehler bei der Mathe-Matura

Zum Artikel "Ich unterrichte Mathematik, aber warum?" von Helmut Schliesselberger (SN v. 28. 5.): Als Mitentwickler und ehemaliger Aufgabenschreiber für die Mathe-Matura an berufsbildenden Schulen (BHS) möchte ich dazu Stellung beziehen. Viele Menschen (darunter auch leider viele Mathematik-Kolleginnen und Kollegen) begehen den Fehler, die standardisierte Reifeprüfung mit dem Mathematik-Unterricht mehr oder weniger gleichzusetzen. Als Folge dessen erfolgt im Unterricht häufig ein jahrelanges "teaching to the test", das eigentlich vermieden werden sollte.

Guter Mathematikunterricht besteht meiner Ansicht nach aus drei wesentlichen Säulen:

1) Er soll Spaß machen - gemäß dem Motto "Denken macht Spaß".

2) Er soll Freude bereiten - gemäß dem Motto "Ha - toll, dass ich das jetzt geschafft habe!"

3) Er soll anwendungsorientiert sein - gemäß dem Motto "Jetzt weiß ich (endlich), wofür ich das brauche!"

Es liegt auf der Hand, dass sich nur ein kleiner Teil davon auf eine zentrale Reifeprüfung abbilden lässt. Ich persönlich finde die Matura-Aufgaben im Großen und Ganzen gut. Der Fehler ist allerdings, dass diese Aufgaben einen völlig überdimensionierten, ja sogar schädlichen (!) Schatten auf den täglichen Mathematikunterricht werfen. Jahrelang werden die diversen Aufgabentypen (z.B. Multiple-Choice-Aufgaben) trainiert, wodurch der Blick auf die wesentlichen Aspekte des Unterrichts (siehe oben) vielfach verloren geht.

Und noch einige Gedanken zur angesprochenen Technologieunterstützung: Niemand hindert die Mathematiklehrer/-innen, während der Ausbildungszeit etwa Schularbeiten ohne Technologieunterstützung durchzuführen - ich habe das selbst regelmäßig gemacht. Die abschließenden Prüfungen sollten aber zumindest an der BHS besser grundsätzlich und vollständig mit Technologieunterstützung erfolgen. Schließlich heißt dort der Gegenstand gar nicht "Mathematik", sondern bezeichnenderweise "Angewandte Mathematik".

