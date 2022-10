Der Abklang eines Märchens

Es waren einmal zwei Freunde, die hatten einander so lieb. Beide waren karrierebesessen und erfolgsverwöhnt. Am Höhepunkt ihrer beruflichen Laufbahn überboten sie sich über die sogenannten sozialen Netzwerke in gegenseitigen Liebesbezeugungen. Man vermeinte, nicht einmal der Tod - schon gar nicht der politische - könne die beiden Freunde trennen. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Durch Widrigkeiten verloren beide ihren Job und verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Nach einiger Zeit begann der eine mit der Vergangenheitsaufarbeitung und verfasste seine Memoiren. Der andere sah sein Rest-Heil in der Flucht nach vorne, erging sich im Outing in Selbsterkenntnis und strebte eine Kronzeugenregelung an. So nach dem Motto: die eigene Unterhose ist mir näher als der Politanzug. Schließlich fand man sich im Schlammbecken wieder. Wie das Märchen weiterging? Wir wissen es nicht so genau, denn es spielt sich noch in der Gegenwart ab. Was wir dagegen wissen, ist die Erkenntnis, dass sogenannte Männerfreundschaften und politische Seilschaften nur solange halten, bis es um die Rettung der eigenen Haut geht. Eine moralische Bankrotterklärung.

Andreas Stemberger, 9962 St. Veit in Defereggen