Der Ärztliche Leiter nimmt Stellung

Zu "Ärztlicher Leiter kassierte als Privatarzt Honorare": In den vergangenen fünf Jahren von 2016 bis 2020 wurden von mir an der zur Tauernklinikum GmbH gehörenden Privatklinik Ritzensee zahlreiche nicht zusatzversicherte Patienten/-innen operiert, weil die Kapazitäten für die Durchführung dieser lange vorher geplanten Operationen am Tauernklinikum Zell am See wegen saisonaler Überbelastungen nicht gesichert und nicht gegeben waren. Um die Kapazitäten des Tauernklinikums Zell am See für akute Versorgungsengpässe frei zu halten, wurden diese Operationen nach Ritzensee verlegt.

Explizit handelt es sich bei diesen von mir operierten Patienten/-innen in Ritzensee nicht um Patienten/-innen der Sonderklasse. Die für diese Operationen erhaltenen Beträge waren demnach nicht Privathonorare, sondern leistungsbezogene Abrechnungen.

Das Tauernklinikum stellt sich jährlich der wiederkehrenden Herausforderung, dass zusätzlich zu den annähernd 90.000 Einwohnern/-innen des Pinzgaus sich weitere rund 650.000 Gäste aufhalten. Die Versorgungsintensität in Bezug auf die Unfallhäufigkeit steigt in diesem Zeitraum um den Faktor 10. Für diese Herausforderung war und ist es erforderlich, lang geplante und im Sinne der Patienten/-innen nicht zu verschiebende Eingriffe zeitgesichert in der Privatklinik Ritzensee durchzuführen.





Univ.-Prof. Dr. Rudolph Pointner, Ärztlicher Leiter, Tauernklinikum GmbH