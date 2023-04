Der Alpenverein im Widerspruch

Der Alpenverein spricht sich immer wieder gegen die Nutzung erneuerbarer Energien aus, zuletzt zitiert in den SN vom 3. 4. 2023 in einem Artikel über Windkraft. Diese wäre zwar im Flachland denkbar, jedoch nicht im "heiligen" alpinen Raum. Natürlich haben regenerative Formen der Energiegewinnung nicht nur Vorteile, sondern greifen in einem gewissen Umfang in die Natur ein und sind vor allem auch sichtbar. Hier wird der erste Widerspruch in der Argumentation erkennbar: Warum sollen die Bewohner und die Natur des Flach- und Hügellands Windkraftanlagen dauerhaft erdulden müssen, die Alpenvereinsmitglieder während ihres Freizeitvergnügens im Gebirge jedoch deren seltenen Anblick nicht ertragen können?

Blickt man auf den ins Auge gefassten Standort Windsfeld, so kann man feststellen, dass dieser bereits südseitig durch einen Fahrweg großteils erschlossen und durch Hochspannungsleitungen wesentlich beeinträchtigt ist.

Der Alpenverein empfiehlt als Alternative, möglichst viel Energie einzusparen. Da lohnt ein Blick in das Tourenprogramm der Sektion Salzburg, um festzustellen, wie ernst dieses Thema im eigenen Wirkungsbereich genommen wird. Die Programmlektüre des vergangenen halben Jahres verrät, dass offenbar kein Weg zu weit ist, um an das gewünschte Tourenziel zu kommen. Ziele in den hintersten Tälern der Gebirgsgaue werden gerne von der Stadt oder dem Flachgau aus mit dem Pkw angefahren. Laut Sektionsprogramm werden circa 95 Prozent aller Touren mit dem Pkw unternommen, der Rest öffentlich (gesondert gekennzeichnet).

Legt man dieses Verhalten österreichweit auf alle Sektionen mit rund 650.000 Mitgliedern um, so ist damit ein eklatanter, allerdings überwiegend vermeidbarer Energieverbrauch verbunden.

Ebenso widersprüchlich verhält es sich mit den Hütten der Sektion Salzburg. Drei Hütten haben - über Seilbahnen oder Fahrwege erreichbar - als alpiner Stützpunkt keine Bedeutung mehr und werden - mit entsprechendem Energieaufwand - als Berggasthäuser betrieben. Die vierte Hütte (Kürsingerhütte) dient als Unterkunft und wird mittels Wasserkraftanlage mit Strom versorgt. Erblickt man jedoch die dafür notwendige Infrastruktur in der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern (Zufahrt, Materialseilbahn, Stromleitungen, Hubschrauberflüge), so ist für den eigenen Vorteil die Beeinträchtigung der Natur wohl nicht so maßgeblich.







Dr. Martin Zopp (Alpenvereinsmitglied), 5020 Salzburg