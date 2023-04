Der Alpenverein in der Verantwortung

Seit meiner Kindheit bin ich Mitglied im Salzburger Alpenverein und ich schätze den Einsatz für den Schutz unserer Berge. Der Argumentation des Alpenvereins zum Thema Windkraft kann ich allerdings nicht folgen. Sollte sich der Alpenverein nicht dafür einsetzen, dass unsere Gebirgslandschaft und Natur auch in Zukunft noch einigermaßen der heutigen gleicht? Falls ja, muss sich der Alpenverein neben dem Naturschutz auch für eine rasche Energiewende einsetzen. Das massive Waldsterben in Osttirol und Oberkärnten aufgrund von Extremwetter, Trockenheit und Borkenkäfer zeigt, was auf unsere alpine Landschaft zukommt, wenn wir den Klimawandel nicht ernst nehmen und die Energiewende nicht vorantreiben.

Der Alpenverein argumentiert, die fehlenden Windkraftanlagen im alpinen Raum seien mit Energieeinsparungen zu kompensieren. Das ist aus technischer Sicht jedoch nicht realistisch. Völlig unabhängig von der genauen Ausgestaltung der Energiewende brauchen wir einen enormen Ausbau von erneuerbarer Stromerzeugung.

Im Wärmesektor gibt es tatsächlich ein großes Einsparungspotenzial durch thermische Sanierung. Gleichzeitig bedeutet der zunehmende Einsatz von Wärmepumpen aber auch, dass wir mehr erneuerbaren Strom benötigen. Das gilt auch für den Mobilitätsbereich. E-Mobilität bzw. Wasserstoff oder E-Fuels für den Schiffsverkehr und die Luftfahrt brauchen ein Mehr an erneuerbarer elektrischer Energie. Auch die Industrie benötigt große Mengen an Wasserstoff und somit einen enormen Ausbau an erneuerbarer Stromerzeugung.

Natürlich soll im alpinen Raum mit Bedacht vorgegangen werden. Niemand will die letzten Gebiete unberührter Natur opfern. Gebiete wie das Windsfeld in Flachau - ein ohnehin durch Stromleitungen erschlossener Bereich - erscheinen mir aber mehr als geeignet. Alternativ zur derzeitigen Position könnte der Alpenverein seine Expertise in Umwelt- und Naturschutz einbringen und gemeinsam mit den Betreibern von Windkraftanlagen an umweltverträglichen Lösungen arbeiten. Nur dagegen zu sein hilft uns nicht - weder die alpine Landschaft vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen noch unsere Strompreise dauerhaft zu senken und uns unabhängiger von Energieimporten zu machen.



Dr. Christian Prehal, 8032 Zürich/5550 Radstadt