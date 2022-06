Der Alpenverein und die Photovoltaik

Dr. Roland Kals, 1. Vorsitzender des Alpenvereins Salzburg, erläutert im Vereinsmagazin "Hochhinaus" die weitgehend ablehnende Haltung des Alpenvereins zur Windenergie und schlägt Photovoltaik als Alternative vor. Er stellt dazu folgende Rechnung an: Salzburg fehlen trotz anzustrebender Einsparungen ca. 7000 GWh an erneuerbarer Energie, was plausibel ist. Er schlägt vor, Photovoltaikanlagen in der Größe von rund 30 km2 (ca. 60 m2 für jede(n) Salzburger/-in) zu errichten. Es gibt leider mehrere Probleme mit diesem Vorschlag, abgesehen vom Platzbedarf.

Erstens fehlt Salzburg Strom und Wärme besonders von November bis Februar, im Sommerhalbjahr hingegen erzeugt Salzburg jetzt schon einen Stromüberschuss durch Wasserkraft und geheizt wird im Sommer auch viel weniger. Leider fallen aber im Sommerhalbjahr 2/3 des Photovoltaikertrags an, den wir dann nicht verwerten werden können. Von November bis Februar, wo ein Großteil der fehlenden 7000 GWh benötigt wird, fallen aber nur rund 1/6 des Jahresertrags bei PV an. Also würden nicht bereits gigantische 30 km2 gebraucht sondern ein Vielfaches. Aber selbst die zu geringen 30 km2 würden bei Sonnenschein eine Leistung von rund vier bis sechs GW erzeugen (Verbrauch in Salzburg ca. 0,3 GW, Pumpspeicher rund 1 GW), die man weder nutzen noch abführen könnte.

Kann man den Strom nicht für den Winter speichern? Pumpspeicherkraftwerke eignen sich zum Überbrücken für Stunden und Tage, können aber nie Saisonspeicher sein. Nur Wasserstoff könnte ein Saisonspeicher sein. Man bräuchte allerdings gigantische Batterien als Zwischenspeicher und Elektrolyseure im Gigawattbereich, riesige Speicher für Wasserstoff, dazu Brennstoffzellen und Wasserstoffkraftwerke, außerdem noch deutlich mehr als 30 km2 PV, weil ja bei der Umwandlung viel Energie verloren geht. Alles theoretisch denkbar, nur der Strompreis würde dann in astronomische Höhen steigen, weshalb bisher niemand ernsthaft so einen Vorschlag für unsere Breitengrade (im Süden ginge das) gemacht hat.

Bei uns aber haben Wasserkraft und PV beide ihre größte Leistung von April bis August. Sie ergänzen sich also nicht, ganz im Gegensatz zur Windkraft, die im Winter am meisten liefert und meist ohne Zwischenspeicherung verwendet werden kann. Und damit um ein Vielfaches weniger kostet und auch sehr viel weniger Ressourcen verbraucht.

Dieser Vorschlag des Alpenvereins ist also ebenso unrealistisch wie jener, die fehlende Energie im Winter einfach einzusparen. Ich finde es nicht akzeptabel, wenn der Alpenverein einfach sagt: Wir haben keine Alternative, aber wir sind gegen Windkraft. Weil das heißt in Wirklichkeit "Wir sind für Importabhängigkeit und fossile Energie".



Mag. Rudolf Frauenschuh, 5101 Bergheim