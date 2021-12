Der andere Weg Schwedens

Das SN-Interview mit dem schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell vom 7. 12. zeigt für mich, dass die Schweden beständig und klar durch die Krise gehen. Eigentlich wenig Neues: Hände waschen, Abstand halten, besonders in Innenräumen, keine überfüllten Nachtclubs. Die Menschen in Schweden halten sich an die Regeln. Aktuell gibt es keinen Zwang zur Maske. Schweden bezieht eine klare Position für die freiwillige Impfung. Ich glaube auch, dass eine Pflicht zu noch mehr Polarisierung führen könnte und dies ein gefährlicher Weg ist. Sehr viele Impfskeptiker werden ihrem inneren Gefühl treu bleiben und sich nicht mit den wenig erprobten Impfstoffen impfen lassen. Wo ist da das Unrecht? Es wirkt für mich unvorstellbar, dass ab Februar dafür ein Fünftel unserer Bevölkerung dauerhaft diskriminiert, bestraft bis hin zum Existenzverlust vom Leben ausgeschlossen werden soll. Ich wünsche mir für unser Land ein achtsames Miteinander, Großzügigkeit, Mitgefühl und gegenseitigen Respekt.

Norbert Kopf, 5020 Salzburg