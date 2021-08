Der Angemessenheit gehört die Zukunft

Wo so unumstößliche Meinungen vorliegen, wie im Leserbrief des R. Fuchs (SN, 11. 8. 2021), bleibt auch dessen Gutgläubigkeit, dass sich die Meinungen von Gegnern und Befürwortern der Hochleistungstrasse Westbahn annähern könnten, auf der Strecke. Lieber folge ich da dem Leserbrief H. Nockers ("Tunnelplanung: Nicht genügend"), dem man "Standortauswahl: Nicht genügend" hinzufügen könnte.

Herr Nockers Kommentar nennt das fragwürdig-autoritative Vorgehen der ÖBB beim Namen, aber, einmal ganz abgesehen von der Gefährdung der Brunnen im Bereich Riedlwaldplatte (deren Trockenfallen, nicht nur den Verlust der Wasserressourcen für Generationen von Flachgauern bedeuten könnte, sondern ebenso das Naturschutzgebiet Weng einem viel zu großen Risiko aussetzt): Was ändert die nun von den ÖBB erwogene Bahnabfuhr des Erdreichs an der Errichtung einer jahrelang betriebenen Großbaustelle (mit Lärm- und schließlich in den Wallersee gespülten Schmutzemissionen), die für das angrenzend äußerst sensible Moor-Ökosystem nichts als deplatziert ist? Experten schütteln den Kopf, wäre es nicht Zeit für die ÖBB, sich aus dem für den Staat risikobehafteten Unterfangen mit zahllosen Folgen für die Natur (wozu ja auch der Mensch gehört) zurückzuziehen?

Herr Nocker hat ganz Recht, einzig neue, innovative Lösungen können es noch sein, hier, wie ich finde, ein Desaster zu verhindern.



Peter Riedl, 5201 Seekirchen