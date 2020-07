Der Babyelefant ist schuld ...

… dass die Leute keinen Abstand halten, denn sie nehmen das Wort ernst. Babysachen sind Sachen für's Baby, Babyöl ist Öl für's Baby. Ein Babyelefant ist ein Elefant für's Baby, also ein Spielzeug. Deshalb werde ich an der Supermarktkasse regelmäßig von hinten bedrängt, weil die Leute einen Abstand halten von der Länge eines Stofftieres.

Der Nachwuchs von Elefanten ist ein Elefantenbaby, kein Babyelefant, der von Affen ist ein Affenbaby, kein Babyaffe usw.

Dass manche Politiker Probleme mit der Sprache haben, ist offensichtlich. Bei Reden verwechseln sie z. B. regelmäßig die Wörter anscheinend und scheinbar. (Anscheinend heißt, dass es den Anschein hat, man aber nicht wirklich weiß, was Sache ist. Scheinbar heißt, dass es zwar so scheint, in Wirklichkeit aber ganz anders ist.)

Politiker sind also oft scheinbar gescheit.

Dr. Reinhard Rinnerthaler, 5020 Salzburg