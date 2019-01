Der Ball liegt eindeutig in London, das sich bewegen muss, denn es gibt ein von der Regierung May fix ausgehandeltes und unterschriftsreifes Abkommen mit der EU über 500 Seiten, in dem man detailliert auf Sonderwünsche eingegangen ist und das nicht mehr aufgeschnürt wird. Das Stück "Beibehalten aller Privilegien und Vorteile ohne Kosten, Verpflichtungen und Mitgliedschaft", wie man es sich auf der Insel vorstellt, steht nicht auf dem Programm und wird zumindest nicht von Brüssel inszeniert. Letztlich hat Großbritannien die Union, die man in dieser Form ablehnt, über Jahrzehnte maßgeblich mitgestaltet.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien