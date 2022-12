Der beste Freund ist wichtig

An solch trüben Tagen fährt man nicht immer gerne in die Arbeit. An jenen Tagen, an denen ich meine Tochter in den Kindergarten bringen kann, ändert sich meine Stimmung mit einem Schlag. Meine Tochter hat im Kindergarten einen besten Freund, der auf sie an der Eingangstür wartet, ihr freudestrahlend entgegenkommt.

Die Erzieherin berichtet mir, dass er manchmal solange nicht spielt, bis sie kommt. Ich bin gerührt von dieser Freundschaft - natürlich würde ich mir auch in meiner Arbeit wünschen, dass jemand so auf mich wartet, aber ich bin ja schon erwachsen. Was meine Tochter und ihr bester Freund hier lernen, ist so wichtig. Im Alter zwischen drei und fünf Jahren werden unsere Spiegelneuronen gebildet, also jener Bereich im Gehirn, der für die Bildung von Empathie, Sympathie, Mitfühlen etc. verantwortlich ist; etwas, das uns von Tieren unterscheidet und uns zu Menschen macht.

Und noch etwas mag ich an dieser Freundschaft. Hier lernt ein kleiner Bub, dass es nicht darauf ankommt, mit coolen Sprüchen Mädchen zu beeindrucken, wild und draufgängerisch zu sein und vielleicht ein richtiger Macho zu werden.

Und meine Tochter lernt, dass es abseits von Prinzessinnen und Einhörnern viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt. Die Spielzeug- und Modeindustrie verneint erfolgreich die Gemeinsamkeiten von Mädchen und Buben und trägt dazu bei, die Welt in schwarz und weiß, in Rollenbilder einzuteilen, von denen ich als Alt-86er geglaubt habe, wir hätten sie längst überwunden. Danke an die Kindergarten- Pädagoginnen, die solche Freundschaften fördern, und wir uns am Eingang ansehen und wissen, das ist alles gut so.

Markus Kraxberger, 4143 Neustift