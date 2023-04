Der beste Standort für Windenergie wird nicht erwähnt

Vom Windkraft-Saulus zum Windkraft-Paulus. Passend zum kommenden Osterfest geschehen in der Salzburger Politik noch Zeichen und Wunder. Haslauer und Co machen die Windkraft zum Teil eines zukünftigen Regierungsübereinkommens. Wie schön, denkt sich da ein Windkraft-Befürworter, endlich erkennt sogar die ÖVP, wie wichtig eine erneuerbare Windenergieernte in Zukunft sein wird.

Aber bei genauerem Hinsehen wird schnell klar, dass es gar nicht um nachhaltige Stromerzeugung geht, sondern vielmehr um politischen Machterhalt. Wie anders wäre es sonst zu erklären, dass der nachweislich beste Standort für Windenergie - das Aineck im Lungau - in den Plänen der Landesregierung nicht einmal erwähnt wird? Dort betreiben seit mehr als 20 Jahren einheimische Verfechter der Windkraft ein Projekt im Bürgerbeteiligungsverfahren, das aus Bürgern Energieunternehmer macht. Stattdessen gibt es ein mediales Getöse um das Windsfeld, das von der Salzburg AG erst vor ein paar Jahren wegen "Unwirtschaftlichkeit" aufgegeben wurde. Sogar der Landesrat Schwaiger reitet per Video auf RTS aus, um das Windsfeld anzupreisen.

Und am Fanningberg - der nicht einmal im Windatlas aufscheint - werden schon die ersten Vorarbeiten abgeschlossen, wie zum Beispiel eine 30-kV-Leitung in Mauterndorf, oder Unterschriften der betroffenen Grundeigentümer gesammelt. Hier werden Gebiete erschlossen, die mit der Qualität des Ainecks nicht annähernd mithalten können - wohl einzig und allein aus dem Grund, dass hier engagierte Bürger ihre eigene Stromproduktion starten und damit das Strommonopol der Salzburg AG gefährden könnten. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern - Osterwunder hin oder her.

Mag. Arnold Pritz, 5571 Mariapfarr