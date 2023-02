Der Bodenverbrauch geht weiter

Alle wissen, dass der Individualverkehr unser Klima extrem belastet. Trotzdem werden allerorts die Strukturen dafür fortgeschrieben: In Seekirchen soll ein Wohnbauprojekt mit einem Stellplatzschlüssel von 2,0 pro Wohneinheit trotz guter Verkehrsanbindung mitten im Ort verwirklicht werden. Bei der Gnadenalm (Untertauern) soll ein neuer Parkplatz mit 80 zusätzlichen Stellplätzen entstehen, eventuell auch in Hinblick auf die Errichtung von Chalets, wie es Winfried Herbst vom Naturschutzbund vermutet. In Saalfelden soll auf der grünen Wiese ein Golfhotel mit 300 Betten gebaut werden, extra 60 Parkplätze oberirdisch und Tiefgaragenplätzen, weitab vom öffentlichen Verkehr. So wird Österreich weiterhin Europameister im Bodenverbrauch und Versiegeln bleiben und seine Klimaziele grandios verfehlen.



Ing. Hans Bichler, 5760 Saalfelden