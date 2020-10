Der böse Onkel

"Onkel" Rudolf hat etwas in der Lade - sicher nichts Gutes - was er aber nicht "schubladisieren" will, sondern "zum richtigen Zeitpunkt", also nach Besprechung mit den anderen "Onkeln," allen voran "Onkel" Sebastian, noch in den kommenden Tagen aus der Schublade holen wird.

Die Lage ist schwierig genug - kann mit der österreichischen Bevölkerung nicht mit Respekt und Empathie gesprochen werden?

Wir sitzen alle im selben Boot, durch kryptische Mahnungen wird man diejenigen, die die nötigen Regeln befolgen, verunsichern und verärgern und diejenigen, die sich nicht an Notwendiges halten, auch nicht gewinnen. Also in jeder Hinsicht kontraproduktiv. Aufruf an die verantwortlichen Politiker: Reden Sie eindeutig, verständlich und respektvoll mit der Bevölkerung und nicht wie in "Zeiten des Rohrstaberls und Co." mit Andeutungen und Drohungen.

Mag. Ulrike Brilli-Kalb, 1090 Wien