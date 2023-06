Der Boykottaufruf von Cornelius Obonya

Zum Leserbrief von Herrn Erhard Sandner im SN-Lokalteil vom 6. 6. 2023:

Im Bundesland Burgenland hat 2019 - regiert von SPÖ und FPÖ (Nissel und Tschürtz) - das Ehepaar Cornelius Obonya und Carolin Pienkos die Inszenierung der "Zauberflöte" im Steinbruch St. Margareten bedenkenlos übernommen.

Das Bundesland Salzburg wird jetzt von ÖVP und FPÖ regiert. Und Herr Obonya ruft seine Kolleginnen und Kollegen zu einer demonstrativen Aktion bei den Salzburger Festspielen auf - die Salzburger Landesregierung unterscheidet sich nur darin, dass im Burgenland die SPÖ und in Salzburg die ÖVP ein Bündnis mit der FPÖ eingegangen ist. In beiden Bundesländern waren es demokratische Wahlen. Wir sollten uns lieber fragen, warum so viele Menschen Marxisten, Kommunisten und populistischen Parteien ihre Stimme geben.

Der Intendant der Salzburger Festspiele hat im "Standard"-Interview lediglich seine Meinung kundgetan.



Maria Gligorow, 1100 Wien