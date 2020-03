Der "Dank" Boris Johnsons an die älteren Brit*innen

Wie viele Landsleute habe auch ich Großbritannien bereits als Mittelschüler und Student, später auch beruflich-Kongressbedingt und auf mehreren Urlauben häufig besucht. Wir haben uns dort immer wohlgefühlt und schätzten die Gastfreundschaft, den Humor, das bemerkenswerte Geschichtsbewusstsein, die schönen Gärten, Schlösser und Landschaften sowie auch die beeindruckenden Leistungen auf wissenschaftlicher Basis. Und immerhin war Churchill der Retter auch unserer demokratischen Staatsordnung!

Umso enttäuschter waren wir über den Ausgang des Brexit-Referendums sowie der bereits vorhergehenden und auch späteren Politik der konservativen Regierung. Außer dem Brexit gab es in den letzten Jahren wohl keine politischen Interessen, das Gesundheitssystem wurde bereits in früheren konservativen Regierungsjahren auf beschämende Weise politisch (nicht ärztlich-medizinisch!) heruntergefahren, und das Vorgehen des Premierministers bei der Coronakrise erscheint völlig indiskutabel.

Die Hauptleidtragenden sind die Wähler des Brexits und Johnsons, deren überwiegende Mehrheit sich ja aus der gefährdeten Altersgruppe der Coronainfektionen rekrutiert! Das Verhalten Johnsons mit Abwarten der "Immunisierung der Bevölkerung" bei einer viralen Pandemie ohne bekannte Therapie, aber geschätzten Sterblichkeit in der 30-fachen Höhe einer Grippewelle (Josef Penninger) ist ein ungeheuerliches Vabanquespiel mit dem Leben Tausender älterer und/oder immungeschwächter Bürger des Landes!

Man sollte daher auch als älterer Bürger eines demokratischen Rechtsstaates genau darauf achten, wen man wählt, nicht nur für die Zukunft der nächsten Generationen, sondern auch zur Rettung des eigenen Lebens!

Als juridischen Laien würde mich interessieren, wie das Verhalten des Premierministers im Falle von etlichen tausend Toten aus rechtlicher Sicht zu beurteilen wäre.

Dr. Werner Lack

1140 Wien

Quelle: SN