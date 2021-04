Der Dorfwirt ist nicht zu ersetzen

Der Wirt in unserem Dorf hat neben einem sensationellen Humor eine fesche Kellnerin, hat fast immer offen und ist nie grantig - ganz im Gegenteil - immer hilfsbereit und gut gelaunt. Er ist Politikanalyst, Eheberater, Weltretter, Umweltschützer, Psychologe, Paartherapeut, Alleinunterhalter und nebenbei auch ausgezeichneter Koch und Kellner. Jung und Alt, Mandl und Weibl, Unternehmer und Arbeiter treffen sich gerne beim Dorfwirt und tauschen Meinungen aus, tragen Informationen weiter, gebären Strategien, besiegeln Freundschaften und lösen Meinungsverschiedenheiten.

All das begleitet von heimeligem Ambiente, positivem Klima und rezeptfreiem Antidepressiva in Achterl oder Seidel Form, dessen beste Qualität in keinem Verhältnis zum bescheidenen Preis steht. In der derzeitigen Pandemie beweist der Dorfwirt - wo man ihn lässt - dass er rasch auf Krisen reagieren kann und von einem Cluster-Hotspot weit entfernt ist und alles ohne Qualitätseinbußen.

Das Resümee aus dem letzten Besuch bei breiter Zustimmung: Wenn der Dorfwirt stirbt, lebt der Rechtsanwalt auf! Deshalb: Wirte und Wirtinnen an die Macht - eine schützenswerte Spezies!

DI Paul Faltheiner, 9640 Kötschach