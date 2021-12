Der Egoismus der Menschen steht im Vordergrund

Ich beziehe mich auf den Leserbrief von Frau Marie Taferner vom 27. November 2021. Ich habe selten eine Meinung gelesen, der ich so vollinhaltlich zustimmen kann. Ich will hier nicht auf die einzelnen Punkte, sondern auf das Wichtigste eingehen, das Frau Taferner hervorhebt: Wo sind die Menschen, die noch ein letztes Fünkchen Anstand, Verantwortungsgefühl und Empathie für andere empfinden und danach handeln? Es gibt sicher eine Anzahl davon, aber zu wenige, viel zu wenige. Der Egoismus, das komplette Desinteresse am Schicksal von anderen Menschen stehen im Vordergrund - sowohl bei der Bevölkerung als auch - leider - bei der regierenden Schicht. Und ich fürchte auch, dass das in Österreich besonders stark ausgeprägt ist.

Als sehr kleines Kind musste ich die Zeit des Nationalsozialismus erleben - ich habe fürchterliche Dinge gesehen, gesehen, was Nachbarn dem unmittelbaren, vorher hofierten Nachbarn angetan haben und habe gefragt: "Warum?" Die Antwort war Schweigen oder "halt den Mund" (obwohl ich aus einer "rein arischen" Familie stammte). Als ich ein paar Jahre älter war und verstand, was da vor sich ging, habe ich mich für dieses Land geschämt - und habe leider wenige Gründe gehabt, diese Scham abzulegen. Vielleicht in der Nachkriegszeit, aber auch da waren die vorher beschimpften und gequälten Menschen plötzlich wieder genehm - und ich habe mich wieder über so viel Falschheit geschämt.

Und leider muss ich mich auch heute, und noch viel mehr, dafür schämen, dass ich Österreicherin bin, wenn ich sehe, wie sich die Menschen ihren Mitmenschen gegenüber verhalten, solange sie keinen Gewinn aus ihren Aktionen schlagen können.

Das nur zu Verantwortung und Mitgefühl.





Erika Kaiser, 1020 Wien